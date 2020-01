-New Jersey'deki Japon okulundan depremzedelere yardım NEW YORK (A.A) - 21.12.2011 - New Jersey'deki Japon okulu ''Japanese Children's Society/New York IKUEI GAKUEN'' öğrencileri, Van depremzedeleri için kendi aralarında topladıkları bağışı New York Başkonsolosu Levent Bilgen'e verdi. Japon ilkokulu öğrencileri, yardım çekini sunmak üzere okulun müdürü Okamoto Tory, okul öğretmenleri Kayoko Makino, Isao Omura ve Yoko Yoshida ile birlikte Türkevi'ne geldiler ve New York Başkonsolosu Bilgen'le görüştüler. Bilgen'in tek tek el sıkıştığı öğrenciler toplantı salonuna girerken Türkçe ''Merhaba'' dediler. Okul Müdürü Okamoto Tory görüşmenin başında okullarıyla ilgili Başkonsolos Bilgen'e bilgi verdi. Okulun ilköğretim öğrencilerinin Van depremzedeleri için bağış toplamaya karar verdiklerini ve topladıkları yardım çekini Türkiye'ye göndermek istediklerini anlatan Tory, ''Büyük bir miktar değil ama çocuklar bunun yarısının okul materyali, yarısının da para olarak Türkiye'ye gönderilmesini istiyorlar. Çocuklarımız Van depremindeki çocuklar için çok üzüldüler'' dedi. Bilgen de görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Japon okulu öğrencilerinin yardımından son derece duygulandığını belirterek öğretmenlerin, ''dayanışma, destek, birbirine yardım'' gibi ilkeleri çocuklara öğretmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti. Bilgen, ''Bize vereceğiniz çek 1 cent bile olsa en az 1 milyon dolar kadar bizim için değeri var'' diye konuştu. Daha sonra Japon okulunu temsilen 6. sınıf öğrencileri Yuna Kosaka, Ayuri Ozeki ve Yuki Yamaguchi, Türkiye'deki deprem dolayısıyla Van'a yardım yapmak istediklerini belirttiler ve yardım çekini Bilgen'e verdiler. Yuna Kosaka yaptığı konuşmada, Türkiye'ye Japonya'daki depremin ardından ülkelerine yaptığı tüm yardımlar için teşekkür ederken, Yuki Yamaguchi de Van depremi dolayısıyla Türk halkının yanında olduklarını belirterek ''Okulda yaptığımız kermes sırasında topladığımız bağışı Van'a göndererek özel birşey yapmak istedik'' diye konuştu.