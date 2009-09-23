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Spor

New Jersey Nets'e Rus milyarder

Mikhail Prokhorov, NBA takımlarından New Jersey Nets'e talip oldu.

23 Eylül 2009 03:00

Dünyanın en zengin 40. adamı olan Mikhail Prokhorov, NBA takımlarından New Jersey Nets'e talip oldu.

Rusya'nın en zengin adamı Mikhail Prokhorov, NBA takımlarından New Jersey Nets'i almak için girişimde bulundu.

Kendi internet sitesinde bir açıklama yapan Prokhorov, Nets'in borsadaki hissedarlarına teklif götürdüğünü ve NBA tarihindeki ilk yabancı takım sahibi olmak istediğini belirtti.

44 yaşındaki Prokhorov, 9.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 40. insanı. "Nikel Baronu" olarak tanınan Prokhorov'un sahibi olduğu Onexim Grubu, son iki yıldır nanoteknoloji üzerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

Onexim Grubu'nun Nets için yeni bir salon yapmak istediğini söyleyen Prokhorov, teklifi kabul edilirse takımın altın hissesini de sembolik bir rakamla ele geçirecek. Ancak NBA kuralları gereği, Prokhorov'un bir takım sahibi olabilmesi için ligdeki en az 23 takım sahibinin onayı gerekiyor.

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