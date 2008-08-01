T24 LogoT24 Logo
Spor

New Jersey Najera ve Hayes ile anlaştı

NBA'de New Jersey Nets, serbest kalan Detroit Pistons'lı Jarvis Hayes ve Denver Nuggets'ın forveti Eduardo Najera'yı kadrosuna ekledi.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapan New Jersey Nets, Jarvis Hayes ve Eduardo Najera'yı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Nuggets formasıyla 78 maçta oynayan Najera, 5.9 sayı ve 4.3 ribaunt ortalaması yakalamıştı. Tecrübeli oyuncu Nuggets'a gelmeden önce Dallas Mavericks ve Golden State Warriors'ın başarısı için ter dökmüştü.

2007-2008 sezonunda Pistons'ın normal sezonda oynadığı 82 maçın tamamında görev yapan Hayes, kenardan gelerek 6.7 sayı – 2.2 ribaunt ortalamasıyla takımına katkı yapmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24