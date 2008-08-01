New Jersey Najera ve Hayes ile anlaştı

Tempo24-



Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapan New Jersey Nets, Jarvis Hayes ve Eduardo Najera'yı renklerine bağladı.



Geçtiğimiz sezon Nuggets formasıyla 78 maçta oynayan Najera, 5.9 sayı ve 4.3 ribaunt ortalaması yakalamıştı. Tecrübeli oyuncu Nuggets'a gelmeden önce Dallas Mavericks ve Golden State Warriors'ın başarısı için ter dökmüştü.



2007-2008 sezonunda Pistons'ın normal sezonda oynadığı 82 maçın tamamında görev yapan Hayes, kenardan gelerek 6.7 sayı – 2.2 ribaunt ortalamasıyla takımına katkı yapmıştı.

