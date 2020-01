- Işıl Öz

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu ve New Jersey merkezli Türk Amerikan Toplum Merkezi’nin ortak çabaları ile Türklerin çok yoğun olduğu eyaletlerden biri olan New Jersey Eyaleti 23 Nisan’ı “Çocuk Bayramı” olarak tanıdı.

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu, Türk Amerikan Dernekleri Kurulu, PAX Turcica ve Türk Amerikan Toplum Merkezi üyeleri ortak bir basın duyurusu yaptı. 23 Nisan tasarı bildirisinin alınmasında , Eyalet Senatörü Greenstein, Meclis Assemble Üyeleri Benson ve DeAngelo’nun büyük katkısı olduğu belirtildi.

Bildiride, 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması ile , Türk insanının özgürlük, adalet ve barışa kavuşmasının resmileştiğinin, “Çocuk Bayramı” ile ülkenin geleceğinin çocuklara emanet edildiğinin altı çizildi. Türkiye ve ABD’nin çok iyi bir müttefik olduğu belirtilirken, New Jersey’de yaşayan Türkiye kökenli Amerikalıların New Jersey’de her alanda büyük katkılarının olduğu söylendi.

New Jersey Senato Başkanı Stephen Sweeney ve Eyalet Meclis Başkanı Sheila Oliver’ın imzası ile resmi olarak tanınan bildiride, bu tarihin “ Garden State” için de önemli bir gün olarak tanındığının altı çizildi.

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Çınar, “ABD’nin birçok eyaletinde milli günler için alınan “Tanıma Tasarıları ve Kutlama Bildirileri” her geçen gün daha da önem kazanıyor. Sonuçtan dolayı gururlu ve mutluyuz, bu bildiri tüm çocuklarımıza armağan olsun” dedi.