-NEVZAT ŞAKAR TABURCU EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, taburcu edildi. Tedavi gördüğü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi kroner yoğun bakım servisinden taburcu edilen Şakar, avukatı ve yakınları tarafından karşılandı. Hakkındaki gözaltı süresi dolduğu için bu yöndeki kararın ortadan kalktığı belirtilen Şakar, özel bir araçla hastanenin arka kapısından çıkarak ayrıldı. Soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda 11 Temmuz'da gözaltına alınan Şakar, 12 Temmuz'da rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.