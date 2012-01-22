-Nevzat Şakar: ''Kimseyle husumetim yok'' TRABZON (A.A) - 22.01.2012 - Trabzon'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanan Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar, saldırganın kendisine arkadan ateş açtığını belirterek, ''Herhangi bir kimseyle husumetim yok, tehdit de almadım'' dedi. Kent merkezinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Nevzat Şakar, tedavi gördüğü Numune Eğitimm ve Araştırma Hastanesi'nde, saldırıya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan maçın ardından bordo-mavili kafile ile Trabzon Havaalanına, oradan da evine geldiğini belirten Şakar, şöyle konuştu: ''Eve gireceğim sırada arkadan bana ateş edildi. Daha sonra baktığımda kısa boylu üzerinde siyah mont olan bir kişinin sokak çıkışındaki Tanjant Yolu'na çıkan merdivenlerden kaçarak uzaklıştığını gördüm. Herhangi bir kimseyle husumetim yok, bir tehdit de almadım'' Nevzat Şakar, sağlık durumunun iyi olduğunu da ifade ederek, ''Kimse merak etmesin'' dedi. Öte yandan, olayın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in de telefonla aradığı Şakar'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi. -Şakar, taburcu edildi- Bu arada, Nevzat Şakar, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekrem Algün, yaptığı açıklamada, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Şakar'ın, uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanması nedeniyle hastanelerinde tedavi edildiğini söyledi. Algün, Şakar'ın ayağından hafif şekilde yaralandığını, pansuman yapılması sonrası hastaneden taburcu edildiğini kaydetti.