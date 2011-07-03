-NEVZAT ŞAKAR: GÖZALTINA ALINMADIM TRABZON (A.A) - 03.07.2011 - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Şakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolda şike iddialarına yönelik olarak sabah saatlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alındığı yönünde basında bazı haberlere yer verildiğini söyledi. Gözaltına alındığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını ifade eden Şakar, ''Bu tür haberler bizim itibarımızı zedeliyor. Operasyon kapsamında gözaltına alındığım yönündeki haberler doğru değil. Gözaltına alınmadım'' dedi. Şakar, Trabzon'da olduğunu da belirterek, bugün konuya ilişkin bir basın açıklaması yapacağını kaydetti.