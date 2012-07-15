Nevzat Şakar: Galatasaray'ın güvenilir olmadığını biliyorduk

Trabzonspor'da Başkan Sadri Şener'den sonra bugün de Asbaşkan Nevzat Şakar, Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a transferine tepki gösterdi. Şener, ''Galatasaray'ın çok güvenilir bir camia olmadığını zaten eskiden beri biliyorduk. Hiç hoş olmadı, yakışmadı." dedi.

Nevzat Şakar, gazetecilerle yaptığı sohbette, önce Tegelen kampını değerlendirdi.

Kampın çok iyi şekilde, neşe, sevgi ve saygı kuralları içinde geçtiğini belirten Şakar, "Futbolcularımız gayet iyi çalışıyorlar. Ortam çok güzel. İki hazırlık maçı yaptık. İkisi de oyuncuları durumları açısından faydalı oldu. Gayet memnunuz" diye konuştu.

Transfer için kamp sonu beklenecek

Başkan Sadri Şener'in de gelişinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'le transfer konusunda bir görüşme yaptıklarını vurgulayan Asbaşkan Şakar, şöyle devam etti:

"Şu anda bir talep yok. Ama biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şenol hoca (Bu kampın sonunu görmemiz lazım) dedi. Onun için kampın sonuna kadar bekleme içindeyiz. Oyuncularımızın en son durumunu görüp ona göre karar verecek. Böyle bir talep olursa yerine getireceğiz."

Galatasaray'ı topa tuttu

Kulüp Başkanı Şener'in Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a transferi konusunda dün yaptığı ağır eleştirilere bugün de Asbaşkan Nevzat Şakar, devam etti.

Galatasaray'ı topa tutan Asbaşkan Şakar, bu konuda şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Burak, mukavelesindeki şartlardan dolayı istediği kulübe gidebilirdi ama o bize Türkiye'de oynamayacağının, oynarsa Trabzonspor'da oynayacağı sözünü verdi. Avrupa'ya gideceğini söylemişti. Demek ki Burak'ın sözü bu kadarmış. Buna diyecek bir şey yok. Galatasaray'a gelince; zaten bunu hep yapıyor. Çok güvenilir bir camia olmadığını zaten eskiden beri biliyorduk. Hiç hoş olmadı, yakışmadı."

‘Maddeyi koymazsak imzalamayacaktı’

Burak'ın sözleşmesi imzalanırken (5 milyon euroya sadece yurtdışına gidebilir, maddesi koyulabilir miydi) şeklindeki bir yorumu da değerlendiren Asbaşkan Şakar, şunları söyledi:

"Bu maddeyi yurtdışı–yurtiçi ayrımı yapmadan koymazsak, mukaveleyi imzalamıyordu. Şartları buydu. Biz de bedavadan göndermektense en azından bu şekilde bir mukavele yaptık. Ama menajerler bu senaryoyu güzel hazırlayıp oynadılar. Kendilerini kutluyorum."

Test şampiyonları Cech ve Yasin

Trabzonspor, yurtdışı kampının ilk bölümünü yaptığı Tegelen'deki son çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Irene Sport Center'da yapılan çalışmanın ilk bölümünde futbolculara Cooper testi uygulandı. 5 kilometrelik hızlarla belli bir parkuru koşmaya dayanan testte, ilk grubu Marek Cech, ikinci grubu da Yasin Öztekin birinci sırada bitirdi. Şenol Güneş iki futbolcuyu kutlarken, antrenmanın ikinci bölümünde bir grup otobüsle otele dönüp kondisyon salonunda çalışmaları sürdürdü. Diğer grup ise sahada çift kale maç yaptı.

Başkan Şener takipte

Başkan Sadri Şener, kamptan ayrılmadan önce takımın sabah yaptığı çalışmayı izledi. Şener, Asbaşkan Nevzat Şakar ve Divan Kurulu Başkanı Ali Özbak ile antrenmanı dikkatle takip etti. Bu arada Şenol Güneş'in de Cooper testi sürerken sahada bol bol açma – germe hareketleri yaptığı dikkat çekti.

Bahçede barbekü partisi

Hollanda'da sürdürdüğü kampının Tegelen kentindeki bölümünü tamamlayan Trabzonspor, kaldığız otelin bahçesinde verilen barbekü partisiyle stres attı.

Başkan Sadri Şener ve Asbaşkan Nevzat Şakar'ın da katıldığı barbekü partisinde uzun süre sonra havanın da güneşli olması futbolcuları sevindirdi. Güzel havanın tadını çıkaran futbolcular, kulüp aşçısının yaptığı ızgaraları büyük bir iştahla yedi. Bordo mavililer öğle yemeğinin ardından kampın ikinci bölümünü gerçekleştirecekleri Vaals Kasabası'na gitti.

Tavla turnuvasının galibi olcan

Trabzonspor'un Hollanda kampının ilk günü futbolcular ve kulüp görevlilerinin katıldığı tavla turnuvasının galibi belli oldu. Altı gündür devam eden turnuvanın finalinde masör Şefik Erkaya'yı yenen Olcan Adın şampiyonluk sevinci yaşadı.