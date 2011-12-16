Nevzat Şakar: Altyazı geçiyor bizi gözaltına almışlar

T24 - Şike iddianamesinin eklerinde yer alan iletişim tespit tutanaklarına göre operasyonun başladığı gün Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar gözaltına alındığını TV’deki altyazılardan öğrenmiş. Aynı konuşmada Şakar, TS Başkanı Sadri Şener’e “Bir arkadaşım 3 gün önce Aziz Yıldırım’ın şikeden alınacağını söyledi” diyor.







Şike operasyonlarının yapıldığı 3 Temmuz 2011 günü sabah saat 09.57’de Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ile Asbaşkan Nevzat Şakar'ın telefonda görüşmesinin kayıtları ortaya çıktı.



Milliyet'te yer alan habere göre Şener ve Şakar, kendilerinin de gözaltına alındığına dair televizyonda altyazı geçtiğinden söz ediyor.



Şakar ise, üç gün önce bir arkadaşının kendisini arayarak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın şike soruşturmasından gözaltına alınacağını söylediğini anlatıyor.

Aziz Beyi içeri almışlar



S. Ş: Günaydın ne var ne yok

N. Ş: İyi günaydın

S.Ş: Alo

N.Ş: Ha gözaltına alınmışız biz de...

S.Ş: Kim?

N.Ş: Altyazı geçiyormuş Aziz beyi içeri almışlar bizi de gözaltına aldılar diye yayın geçiyor

S.Ş: Niye?

N.Ş: Bu şeyi tehdit etmiştik ya senin yanındayken Ahmet Bulut’u. Bana üç önce bir dostum dedi ki böyle böyle ... Aziz dedi şikeden dedi. Seni de dedi. Böyle böyle dedi yani.

S.Ş: Aziz, Aziz ile ilgili ne ilgin var senin anlamadım.

N.Ş: Bilmiyorum ki ya altyazı geçiyormuş şimdi. Arayan arayana arayan arayana ben de rahatsız oldum ya

S.Ş: Nerede altyazı?

Gözaltına alma kolay mı?



N.Ş: Altyazı geçiyormuş Trabzonspor Asbaşkanı diye.

S.Ş: Sebep?

N.Ş: Bilmiyorum ki işte o şey nedir o?

S.Ş: Yok yok ondan olmaz ondan olmaz ya, onları uyduruyorlar. Bir bakalım bir nereden öğrenelim.

N.Ş: Altyazı geçiyormuş.

S.Ş: Sen neredesin Trabzon’da mısın?

N.Ş: Trabzon’dayım he.

S.Ş: Gözaltına işi alma kolay mı? Gözaltına alsalardı şimdiye kadar elli defa alırlardı seni ya.

N.Ş: Bilmiyorum alt yazı geçiyor ama.

S.Ş: E geçsin altyazı çok büyük... Ne olacak.

N.Ş: Ama rezil...

S.Ş:...olacak ki

N.Ş: Olur olur olur.

S.Ş: Dur bakayım. Dur bir iki yere Recep onun için mi aradı.

Ara emniyet müdürünü



N.Ş: Yok benim için değil. Recep şey için Aziz bey için aradı sonradan da ben... Komşular hep arıyor beni ne oldu...

S.Ş: (Gülerek) E buradayım de ya.

N.Ş: ...

S.Ş: Hayır gözaltına alınma denen olay gece de olsa Trabzon Emniyeti bir dakikada alır yani o.

N.Ş: Emniyet müdürünü arayayım mı ki ben böyle böyle.

S.Ş: Tabii canım şeyi ara ya, ‘Bu ne de?’ ara tabii canım.

N.Ş: Tamam.

S.Ş: Ara tamam bi arada bana haber ver.

N.Ş: Tamam.

S.Ş: Tamam.



