-NEVZAT ŞAKAR ADLİYEDEN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, adliyeden ayrıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Şakar, burada futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'e yaklaşık 2 saat süresince ifade verdi. ''Şüpheli'' sıfatıyla ifade verdiği öğrenilen Şakar, daha sonra adliyeden ayrıldı. Nevzat Şakar, soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda 11 Temmuz'da gözaltına alınmış, 12 Temmuz'da rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Şakar, gözaltı süresinin dolmasının ardından 15 Temmuz'da hastaneden taburcu edilmişti.