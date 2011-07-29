-NEVZAT ŞAKAR ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar ifadesine başvurulmak üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Şakar'ın soruşturma kapsamında ifadesinin alınacağı öğrenildi. Nevzat Şakar, soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda 11 Temmuz'da gözaltına alınmış, 12 Temmuz'da rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Şakar, gözaltı süresinin dolmasının ardından 15 Temmuz'da hastaneden taburcu edilmişti.