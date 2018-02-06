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Nevşin Mengü'den 'Bahçeli' yorumu: Lafa gelince herkes en ön safta maşallah

"Bir bozkurt gibi Afrin'e gider bu vatana bu millete taşıdığım canı seve seve veririm"

06 Şubat 2018 18:43

Gazeteci Nevşin Mengü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Eğer yeri gelirse ben de bir bozkurt gibi Afrin'e gider bu vatana bu millete taşıdığım canı seve seve veririm" ifadesini değerlendirdi. Mengü, sosyal medya hesabında "Lafa gelince herkes en ön safta maşallah" paylaşımını yaptı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, şu ifadelerini kullanmıştı:

“Bozkurt çakalla karışmaz. Çakalla bir tutulamaz. Bilinsin ki, Zeytin Dalı Harekatı'na bozkurt işareti yapa yapa dahil olacak yüz binlerce bozkurt hazır beklemektedir. Türkiye tesadüfen bulunmamış harita üzerinde kurulmamıştır. Bu topraklara rastgele 'vatan' denmemiştir. Eğer yeri gelirse ben de bir bozkurt gibi Afrin'e gider bu vatana bu millete taşıdığım canı seve seve veririm. Bu da bu millete Devlet sözüdür."

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