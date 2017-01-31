Nevşin Mengü 'yakalandı'

Bir twitter kullanıcısı, CNN Türk Ana Haber Bülteni sunucusu Nevşin Mengü’yü İsrail ajanı olmakta suçladı. Mengü, “Lanet olsun yakalandım” diyerek cevap verdi.

Twitter’da bir kullanıcının CNN Türk Ana Haber Bülteni sunucusu Nevşin Mengü’ye “Muhtemelen Israyilin ozel olarak yetistirdigi bir insan. Dikkat et surekli maraton kosuyor ve kravmaga biliyor” ve “Bence isini o kadar iyi yapiyor ki gercek bir haber anchorwomen olamayacak kadar.Ulke versen yonetir bu nevsin” tweetlerine Mengü’den cevap gecikmedi.

Mengü, “Lanet olsun yakalandım!” diyerek tiye aldı.