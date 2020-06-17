Nevşin Mengü: Sosyal medyada yazdıkları nedeniyle kişilerin tutuklanması doğru değil, tehlikeli bir kapı açılıyor

Gazeteci Nevşin Mengü, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik Twitter üzerinden gerçekleştirilen cinsiyetçi saldırıya ilişkin bir kişinin tutuklanmasını eleştirdi. Mengü, "Hakaret etmeden konuşmayı öğrenmemiz gerekiyor bu başka bir mesele. Ancak sosyal medyada yazdıkları nedeniyle kişilerin tutuklanması doğru değil." yorumunu yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mengü, "Hakaret etmeden konuşmayı öğrenmemiz gerekiyor bu başka bir mesele. Ancak sosyal medyada yazdıkları nedeniyle kişilerin tutuklanması doğru değil. İfade özgürlüğüne karşı tehlikeli bir kapı açılıyor. Bu mecrada en çok hakaret edilenler arasında ilk üçe falan girerim. Bana hakaret ya da küfür ettiği için kimsenin tutuklanmasını istemem." ifadesini kullandı.