T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nevşin Mengü: Sosyal medyada yazdıkları nedeniyle kişilerin tutuklanması doğru değil, tehlikeli bir kapı açılıyor

"Bana hakaret ya da küfür ettiği için kimsenin tutuklanmasını istemem"

Başak Demirtaş - Nevşin Mengü

17 Haziran 2020 15:08

Gazeteci Nevşin Mengü, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik Twitter üzerinden gerçekleştirilen cinsiyetçi saldırıya ilişkin bir kişinin tutuklanmasını eleştirdi. Mengü, "Hakaret etmeden konuşmayı öğrenmemiz gerekiyor bu başka bir mesele. Ancak sosyal medyada yazdıkları nedeniyle kişilerin tutuklanması doğru değil." yorumunu yaptı. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mengü, "Hakaret etmeden konuşmayı öğrenmemiz gerekiyor bu başka bir mesele. Ancak sosyal medyada yazdıkları nedeniyle kişilerin tutuklanması doğru değil. İfade özgürlüğüne karşı tehlikeli bir kapı açılıyor. Bu mecrada en çok hakaret edilenler arasında ilk üçe falan girerim. Bana hakaret ya da küfür ettiği için kimsenin tutuklanmasını istemem." ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

gazeteciNevşin MengüBaşak Demirtaşsosyal medyacinsiyetçi saldırıtutuklamaifade özgürlüğütehlikekapı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24