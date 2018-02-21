Nevşin Mengü: Siz şeyh misiniz? Adnan Oktar: Ben bilmem böyle şeyleri

İnternet yayınlarına RTÜK sansürü tartışmasının merkezindeki Adnan Oktar'ın kanalı bulunuyor. Adnan Oktar’ın A9 adlı kanaldan yayın yaptığı televizyonunu ise gazeteci Nevşin Mengü, DW Türkçe adına ziyaret etti. A9 kanalının yayın yaptığı stüdyonun bulunduğu villaya giden Mengü, Adnan Oktar’a “Siz şeyh misiniz” sorusunu yöneltti. Oktar ise bu soruyu reddederek “Ben bilmem böyle işleri” diyerek yanıt verdi.

Kamuoyunun “Adnan hoca” olarak tanıdığı Adnan Oktar, “Kedicikler” olarak bilinen kadınlarla birlikte program yapması tepkilere neden oluyordu.

Öte yandan Adnan Oktar, Mengü’ye, RTÜK’ün cezasının ardından artık kamuoyunda “kedicikler” olarak bilinen kadınların yayınlara çıkmayacaklarını açıkladı. Nevşin Mengü’nün Adnan Oktar izlenimleri ve konuğu gazeteci İrfan Bozan yarın 21.00’de DW Türkçe’nin YouTube kanalında olacak.