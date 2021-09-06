Nevşin Mengü: Polonya ve Macaristan'la benzerliklerimiz çok; oradaki "İmamoğlular" dahil

Gazeteci Nevşin Mengü, Polonya’da gençlere yönelik, ‘Otoriter Rejimlere Karşı Akıllı Telefon Devrimi’ konulu çalıştaydaki izlenimlerine ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "İktidarın basını kontrolünden İstanbul Sözleşmesi alerjisine, muhalefet partilerinin de kendi aralarında bloklaşmasına dek Polonya (ve Macaristan) ile benzerliklerimiz çok. Buna adeta bir Ekrem İmamoğlu havası bulunan Varşova Belediye Başkanı Rafal Tzaskowski dahil" yorumunu yaptı.

Mengü, yetkinreport.com için kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

"Katıldığım organizasyonun bana göre en ilginç paneli, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karácsony’nin konuştuğu paneldi.

Bu iki isim, aslında Avrupa’da yeni siyaseti işaret ediyor. İki belediye başkanı da görece genç. Aslında ikisinde de bir miktar Ekrem İmamoğlu “vibe”ı var. İkisi de muhalefetin ortak adayı. Ülkelerinde iktidara göre daha liberal, daha özgürlükçü bir yerde duruyorlar ve gençler arasında bayağı seviliyorlar. Trzaskowski gençler arasında bayağı popüler, hatta rockstar gibi. Oldukça canlı ve esprili bir dil kullanıyor, konuşmasında aralara espriler sıkıştırıyor.

İki belediye başkanı da bana çok tanıdık gelen bir şey anlattı. Hem Polonya’da hem de Macaristan’da bilin bakalım ana akım basın ne durumda. Doğru tahmin ettiniz, iktidarın kontrolünde. Trzaskowski anlattı, Karacsony, aynısı benim de başıma geldi dedi. İktidarın oy deposu küçük kentleri ziyaret ettiklerinde, sohbet ettikleri vatandaşlardan, yahu sen meğer o kadar da kötü biri değilmişsin, hatta sempatikmişsin tepkisini alıyorlarmış. Televizyonlarda, muhalefetin parlayan yıldızı diyebileceğimiz bu iki isim de mümkün olduğunda şeytanlaştırılıyor anlaşılan."

Yazının tamamı için tıklayın.