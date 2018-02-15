Nevşin Mengü: Demirtaş tüm bu yaşananları keşke daha önce açıklasaydı...

BirGün yazarı Nevşin Mengü, bir yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylığım İmralı üzerinden geri çektirilmeye çalışıldı" sözleriyle ilgili olarak "Keşke daha önce açıklasaydı, Türkiye’de siyaset başka bir yerde olabilirdi" dedi.

461 gündür Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "örgüt yöneticiliği" iddiasıyla yargılandığı davanın dün Ankara'da görüşülen duruşmasında "2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığım İmralı üzerinden geri çektirilmeye çalışıldı” açıklamasında bulunmuştu.

BirGün yazarı Nevşin Mengü, Demirtaş'ın bu sözleriyle ilgili Twitter'dan "Demirtaş tüm bu yaşananları keşke daha önce açıklasaydı, Türkiye’de siyaset başka bir yerde olabilirdi" paylaşımında bulundu.