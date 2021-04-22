Nevşin Mengü, "CHP’nin 128 milyar sırrı"nı yazdı: Başlarına taş düşmedi ama…

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP’nin Merkez Bankası rezervinden eritildiğini belirttiği 128 milyar dolar hakkında başlattığı kampanyayı değerlendirdi. “CHP’nin 128 milyar sırrı: başlarına taş düşmedi ama…” başlıklı yazısında CHP’nin iletişim ve kampanya stratejisindeki değişikliğe değinen Mengü, “Peki, bu durum nasıl ortaya çıktı? CHP’nin kafasına taş mı düştü, ya da birisi mi düştü? Düşen olup olmadığını araştırdım. Düşen yok. Ancak CHP’liler şunu diyorlar: egolarının sıfatlarını bir yana bırakıp direksiyonu gençlere vermişler; işin sırrı buymuş” diye yazdı.

“Kılıçdaroğlu’nun dijital iletişim konusunda çalıştığı bir ajans var. Ajans beyaz yaka kökenli, gencecik bir CHP’linin. Çok havalı bir holdingdeki işini bırakıp kendini bu işlere vermiş. Yerel seçimlerde de pek çok ilin dijital kampanyasını bu genç yürütmüş. Öte yandan Onursal Adıgüzel’in başında olduğu Bilgi Teknolojileri ve Sosyal medya ekibi var. Z kuşağından bir danışma kurulu kurmuşlar” diye yazan Mengü, “Benim gözlemim ise, CHP’deki bu sosyal medya ilgisinin 2019 yerel seçimlerinde başladığı. Yerel seçim kampanyasında, sahada çalışma yapan adayların arkasında ve etrafında vızır vızır çalışan gençler vardı. Zaten yerel seçimde başarı gösteren dijital kampanyalar şimdi merkeze taşınmış görünüyor” görüşlerini ifade etti.

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