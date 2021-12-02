Nevşin Mengü: Bakan Nebati işimiz Allah'a kaldı diyor

Gazeteci Nevşin Mengü, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk açıklamasına ilişkin olarak, "İşimiz Allah'a kaldı diyor" yorumunu yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 'görevden af' talebi kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 'görevden alındı'. Atama kararına göre Elvan'ın yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den ilk mesaj: Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, işimizde bize doğruluk ver