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Spor

Nevşehirspor teknik direktörü: "Çaykur Rizespor'la haddimizi bilerek oynayacağız"

Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR,(DHA)- SPOR Toto bölgesel lig 5'inci Grupta mücadele edecek olan Nevşehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kendi tesislerinde teknik direktör Cüneyt T

12 Eylül 2017 17:52

Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR,(DHA)- SPOR Toto bölgesel lig 5\'inci Grupta mücadele edecek olan Nevşehirspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kendi tesislerinde teknik direktör Cüneyt Tiryaki nezaretinde sürdürüyor.
Teknik direktör Cüneyt Tiryaki, yaptığı açıklamada Çaykur Rizespor\'un  1\'inci Lig\'de en formda ekip olduğunu, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtirken şunları söyledi:
\"Saygı duyulacak bir takımla haddimizi bilerek oynayacağız. Biz de güçlü rakibimiz karşısında iyi futbol oynamak istiyoruz, şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizim için önemli olan lig, kendi ligimizi zirvede tamamlamak. Biz futbolcu arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz, Takımda hazırlık maçında sakatlanan Canberk ve Ahmet Keleş sakat bu futbolcularımızın aramıza katılmasıyla birlikte ligi zirvede tamamlamak istiyoruz.\"

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