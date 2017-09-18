Nevşehirspor kupa maçı için Rize’ye gidiyor

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası\'nda deplasmanda TFF.1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Nevşehirspor, hazırlıklarını tamamladı. Takım, yarın karayoluyla Rize’ye hareket edecek.

Perşembe günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Nevşehirspor hazırlıklarını Nar Tesisleri\'nde teknik direktör Cüneyt Tiryaki nezaretinde sürdürüyor. Nevşehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki, \'\'Kupada hedefimiz yok, gücümüz yettiğince sahada mücadele edeceğiz. Tabiki tur atlamak istiyoruz, bunu da sahaya yansıtmak istiyoruz. Ancak bizim için bu hafta sonu deplasmanda oynayacağımız ezeli rakibimiz Aksaray Belediyespor maçında takımda sakat olan Canberk her iki maçta da olmayacak. Hedefimiz her iki maçtan da iyi bir sonuç almak\" dedi.

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