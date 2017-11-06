Nevşehirli 'Özel Sporcular' Antalya'dan madalya ile dönüyor

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)- TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSF) tarafından Antalya’da 4-6 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Atletizm İç Anadolu Bölge Şampiyonası’nda, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 5 madalya ile dönüyor.

Antalya Lara’da bugün sona eren ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSF) tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma İç Anadolu Bölge Atletizm Bölge Şampiyonası’nda büyük bayanlar 100 metre yarışmasında Nevşehir Belediyesi Özel Eğitim Merkezi öğrencisi ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Merve Gündüz birinciliği elde etti. Down Sendromlu Büyük Bayanlar 100 metre yarışlarında ise Nevşehir Belediyesi Özel Eğitim Merkezi öğrencisi ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Münise Yılmaz 2\'nci oldu.

Şampiyonada Büyük Bayanlar uzun atlamada Merve Gündüz birinciliği elde ederken, Münise Yılmaz ise 2\'nci Oldu. Ayrıca Down Sendromlu sporcular arasında en sempatik sporcu olarak seçilen Münise Yılmaz, ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın elinden aldı.

Yarışmada elde edilen başarılı sonuçlar sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ve TÖSSF Başkanı Birol Aydın, Nevşehir Belediyesi Özel Eğitim Merkezi öğrencilerini, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Merve Gündüz ile Münise Yılmaz\'ı, idareci Zuhal Özdemir ve Antrenör Tuğba İşiten’i özverili çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik etti.

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