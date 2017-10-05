Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR- Ürgüp karayolunda, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Kürşat Güzeleler yönetimindeki 50 EP 295 plakalı minibüs, 50 EH 714 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Minibüs sürücüsü Güzeleler yaralanırken, traktörde yüklü domates ve karpuzlar yola saçıldı. Bu arada gelen itfaiye aracına ise Hilmi Buldu yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Buldu yaralandı. İki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücülerin gözüne güneş ışığı vurması nedeniyle meydana geldiği öne sürülen kazalarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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