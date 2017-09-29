T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nevşehir'de yeni açılacak AVM çalışanları kavga etti: 5 yaralı

NEVŞEHİR,(DHA)- NEVŞEHİR’de yarın açılacak alışveriş merkezinde çalışan iki grup işçi arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

29 Eylül 2017 17:41

NEVŞEHİR,(DHA)- NEVŞEHİR’de yarın açılacak alışveriş merkezinde çalışan iki grup işçi arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
AVM\'nin mal kabul bölümünde çalışan yaklaşık 30 işçi, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle kaga etmeye başladı. Kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın çıktığı AVM’\'ye çok sayıda polis sevk edildi. Polisler kavgayı iddiaya göre biber gazı kullanarak dağıtırken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Olayın büyümemesi için polis hastanede güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NEVŞEHİRDHA NEVŞEHİRdeAVMKavgadaOlayınPolislerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24