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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde polisin durdurup arama yaptığı araçta 51 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

10 Mayıs 2018 20:28

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR\'in Avanos ilçesinde polisin durdurup arama yaptığı araçta 51 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Avanos İlçe Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları bir araçta rama yaptı. Aramada, araçta 51 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü M.H. gözaltına alındı. M.H., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

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