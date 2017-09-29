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Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Ürgüp İlçesi'nde jandarmanın bir otomobilde ve evde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

29 Eylül 2017 21:26

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR\'in Ürgüp İlçesi\'nde jandarmanın bir otomobilde ve evde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp ilçesi Ortahisar Beldesi\'nde yapılan otomobil ve ev aramalarında 500 gram kubar esrar, 2 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 5 kenevir tohumu, 2 pet şişe düzeneği, 2 uyuşturucuda kullanmak üzere ampul, 1 alüminyum folyo rulosu ele geçirildi. 
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

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