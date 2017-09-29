Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR\'in Ürgüp İlçesi\'nde jandarmanın bir otomobilde ve evde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp ilçesi Ortahisar Beldesi\'nde yapılan otomobil ve ev aramalarında 500 gram kubar esrar, 2 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 5 kenevir tohumu, 2 pet şişe düzeneği, 2 uyuşturucuda kullanmak üzere ampul, 1 alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.