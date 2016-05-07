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Nevşehir’de polis kontrol noktasında silahlı çatışma; 1 ölü, 1 yaralı

Zanlılardan birinin kaçtığı belirtildi

07 Mayıs 2016 21:23

Nevşehir'de bindikleri otomobille kontrol noktasından kaçan 3 zanlı polise ateş açtı. Zanlılardan 1'i öldürüldü, 1'i vurularak yaralandı, kaçan diğer zanlı ise her yerde aranıyor

Alınan bilgiye göre, rutin kontrol yapan polis ekipleri, Avanos ilçesi istikametinden Nevşehir yönüne seyreden 50 AC 474 plakalı hafif ticari aracı şehir girişinde durdurmak istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Polislerin "dur" ihtarına uymayarak araçlarıyla kaçan şüpheliler, silahla bir el ateş etti. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler, Zübeyde Hanım Caddesi'nde aracın arka lastiğine ateş etti. Kontrolden çıkan araç, önce başka bir araca, ardından da refüje çarparak durdu. Araçtakilerin polise silahla ateş açması sonucu kısa süreli çatışma çıktı.

Çatışmada araçta bulunan iki zanlı yaralı olarak ele geçirildi. Araçtan inerek kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri kısa sürede yakalandı, Taşlıbel Mezarlığı'nda gizlendiği ihbarı alınan diğer zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için mezarlıkta "drone kamera" ile havadan arama çalışması yapıyor. Bu arada, yaralanan zanlılardan biri tedavisinin ardından gözaltına alındı, diğerinin ise tedavisi devam ediyor.  Şüphelilerin, "uyuşturucu bulundurduğu ve bu nedenle polisten kaçtıkları" değerlendiriliyor.

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