Nevşehir'de öldürülen Japon turistin son görüntüleri ortaya çıktı

Nevşehir’in Göreme ilçesinde Japon turist Mai Kurihara’nın öldürülmesi, Hoshie Teramatsu’nun yaralanmasıyla sonuçlanan olayın çözülmesini sağlayan kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntüler bulunduktan sonra yakalanan katil zanlısı Fatih U. suçunu itiraf etti.

Milliyet’ten Tolga Şardan, Nevşehir’in Göreme ilçesinde Japon turistler Mai Kurihara’nın öldürülmesi, Hoshie Teramatsu’nun yaralanmasıyla sonuçlanan olayın çözülmesini sağlayan kamera görüntülerine ulaştı.

Soruşturma dosyasında yer alan görüntülere göre, katil zanlısı Fatih U.’nun kullandığı araçla Japon turistlerden 15 saniye önce vadiye girdiği ve tecavüzle birlikte cinayeti işledikten sonra vadiden çıkışının görüntüleri yer aldı.

Göreme sınırları içinde yer alan Zemi Vadisi’nde 9 Eylül’de yaşanan Japon turistlere saldırı olayını soruşturan polisin CSI dizilerini andıran araştırmalarında Japon turistlerin yanı sıra katil zanlısı Fatih U.’nun kullandığı aracın kamera görüntülerinin önemli delil olduğu ortaya çıktı.

Olayın güvenlik birimlerine bildirilmesi sırasında saldırıda bir aracın kullanıldığı yönündeki ihbar üzerine Nevşehir Emniyeti Asayiş Şubesi özel bir araştırma ekibi kurup takibe başladı. Önce, vadi girişindeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, olay günü saat 12.13.20’de kırmızı renkli bir otomobilin vadiye girdiğini, 15 saniye sonra saat 12.13.35’de bisikletleriyle Japon turistler Mai Kurihara’ın önde, arkadaşı Hoshie Teramatsu’nun arkada vadiye girdiği tespit edildi. Görüntülerin ilerleyen dakikalarında saat 12.59.50’de daha önce giren kırmızı renkli aracın olağandışı sürüş biçimiyle vadiden çıktığını belirleyen polis, aracı şüpheli olarak değerlendirip üzerinde yoğunlaştı.

İki turisti takip etti

Bu çalışmalarda kameranın yakaladığı görüntüdeki aracın plakasını belirleyen polis, Nevşehir genelinde takibe başladı. Takipler sonucunda, polis, şüpheli aracı Ürgüp’te itfaiye binası önünde buldu. Aracın tescil bilgilerini ortaya çıkaran polis, daha sonra şüpheli olarak gözaltına alınan Fatih U.’nun babasına ulaştı. Araç sahibi, aracının oğlunda olduğunu anlatması üzerine polis, bu kez şüpheli olarak Fatih U.’yu gözaltına aldı. Fatih U., Kurihara’yı öldürüp, arkadaşı Teramatsu’yu yaraladığını itiraf etti. Zanlının, kendi kullandığı araçla Japon turistleri takip edip, onlardan hemen önce vadiye girdiği anlaşıldı.

Şüpheli Fatih U.’nun verdiği bilgiler sonrasında evinde yapılan aramada 110 bin Japon yeni dövizin yanı sıra özel eşyalar bulundu. Ayrıca, iki Japon turiste ait pasaportların içinde bulunduğu çanta da Ürgüp’e yakın bir vadi içinde yakılmış halde elde edildi. Fatih U.’nun kullandığı bıçak ise Mersin’den getirtilen balıkadam polislerce Kızılırmak’a atıldığı yerde bulundu. Zanlı Fatih U., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.