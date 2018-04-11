Nevşehir'de öğretim üyesi ile öğrencisi, tarlada ölü bulundu (2)

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

Nevşehir\'in Çardak köyü Bekçiyakası mevkiinde cesetleri bulunan Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sadettin Baştürk ve bilim uzmanlığı öğrencisi Kübra Nur Yılmaz\'ın Nevşehir Devlet Hastanesi morgundaki cenazaleri üzerinde yapılan otopsi tamamlandı. Nöbetçi Savcı ve jandarma gözetiminde yapılan otopsi raporunun birkaç saat içinde hazır olacağı belirtildi. Ateşli silah ile vuruldukları belirlenen Baştürk ile Kübra Nur Yılmaz\'ın Çardak köyüne Baştürk\'ün otomobille geldikleri, olayda kullanılan tabancanın da ona ait olduğu bildirildi.

Bu arada öğretim üyesi Doç.Dr. Sadettin Baştürk ve öğrencisi Kübra Nur Yılmaz arasında gönül ilişkisi olduğu, genç kızın nişanlanacağı için ayrılmak istemesi nedeniyle bu olayın meydana gelmiş olabileceği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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