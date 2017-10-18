T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nevşehir'de 'milli patates' ile tarla günü

NEVŞEHİR(DHA)- NEVŞEHİR Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Niğde Patates Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde milli patatesle tarla günü yapıldı

18 Ekim 2017 17:32

NEVŞEHİR(DHA)- NEVŞEHİR Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Niğde Patates Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa Nevşehir\'in Ürgüp ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde milli patatesle tarla günü yapıldı.
Köyde patates ekili tarla hasat ederek tarla günü yapıldı. Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Niğde Patates  Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Parlak, Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Okan Yılmaz, Özel İdare Genel Sekreteri Savaş Benli Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz ve çiftçiler katıldı. Yapılan programda tarla sahibi Hüsnü Taşan, “Konuşmada milli patateslerimizden ekim yaptım çok memnunum, bundan böyle ithal patateslere yer yok” dedi.
Daha sonra söz alan  Enstitü Müdürü Uğur Parlak, “Sekiz çeşit milli patates üretip tescili yaptırdık. İki çeşit daha patates çalışması bitme aşamasında bu gelecek iki çeşit de aynı zamanda bölgemizin baş belası olan siğil hastalığına dayanıklı olacaktır. Bu iki çeşidi önümüzdeki yıl tescil edip piyasaya sunacağız. Sekiz çeşit patatesten nam isimli patates diğer patateslere göre yüzde 50 daha az gübre istiyor. Bu geliştirilen milli patateslere sahip çıkılmalı” dedi.Nevşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz, “Patateslerimiz Şu anda 60 ile 90 kuruş arasında gidiyor. Bu fiyatlar güzel fiyatlar. Geçmiş zamanlarda patates para etmeyince meclisin,valiliğin milletvekillerinin kapılarını aşındırıyordunuz. Şimdi de o kapılara teşekkür etmeye gidin ama milli patatesten asla vazgeçmeyin” dedi.

FOTOLU

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NEVŞEHİRDHA NEVŞEHİR Gıda TarımHayvancılık Müdürlüğü ve Niğde Patates Araştırma EnstitüsüNevşehirYeşilözKöydeKaymakamı Mehmet Maraşlı Niğde Patates  Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Parlak NevşehirGıda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24