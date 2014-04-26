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Nevşehir'de maden ocağında göçük; 1 ölü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bir maden ocağında göçük oluştu, 1 işçi öldü 6 kişi yaralandı

26 Nisan 2014 15:28

Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'ne bağlı Gümüşyazı Köyü yakınlarında kömür madeni ocağında grizu patlaması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. 
 
Olay, saat 11.00 sıralarında Gümüşyazı Köyü'nde Elmas Madencilik'e ait kömür ocağında meydana geldi. Grizu patlaması sonucu yeraltı kömür ocağında meydana gelen göçükte, 7 kişi çıkan gazdan etkilenerek, yaralandı. Ocağa giren görevlilerin çıkardığı 7 yaralı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerden durumu ağır Ferdi Gürlek, hastanede kurtarılamadı. Diğer işçiler, yanık tedavisine alındı. 
 
Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan, soruşturmanın ve yaralı 6 işçinin tedavisine devam edildiğini söyledi. Jandarma ekipleri göcüğün meydana geldiği maden çevresinde önlem alırken, Kayseri'de bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Nevşehir Valisi Ceylan'ı telefonla görüşerek, bilgi aldı. Bakan Yıldız daha sonra Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne talimat vererek bir ekibin Gülşehir'deki madene giderek inceleme yapılmasını istedi.
 

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