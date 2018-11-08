Nevşehir'de kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 2 kişi yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, devriye görevi sırasında Kocaeli adli makamları tarafından \'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma\' suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K.\'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu\'na teslim edildi.

Nevşehir adli makamlarınca \'basit yaralama\' suçundan hakkında 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş. de polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ş.Ş., cezaevine konuldu.