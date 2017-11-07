Nevşehir’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde, kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki 1 kişi yaralandı.
Kaza bu sabah saat 04.00 sıralarında Avanos\'un bağlı Özkonak beldesinde meydana geldi. Rüştü Toprak yönetimindeki 50 SP 986 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Rüştü Toprak (40) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan Ömer Bayraktar (38) yaralandı. Yaralı Bayraktar, Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.
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