Nevşehir'de, FETÖ/PDY'den 33 kişiye işlem yapıldı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR\'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında son 1 haftada 33 kişiye yasal işlem yapıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalarda Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı üzerine, polisin 1 haftada yaptığı çalışmalarda, 33 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Bu kişilerden 1\'i mahkemece denetimli serbestlik kararı, 1 kişi savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 31 kişi ise emniyette ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.