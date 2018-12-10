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Nevşehir'de, FETÖ/PDY'den 33 kişiye işlem yapıldı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında son 1 haftada 33 kişiye yasal işlem yapıldı

10 Aralık 2018 19:17

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR\'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında son 1 haftada 33 kişiye yasal işlem yapıldı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalarda Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı üzerine, polisin 1 haftada yaptığı çalışmalarda, 33 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Bu kişilerden 1\'i mahkemece denetimli serbestlik kararı, 1 kişi savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 31 kişi ise emniyette ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

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