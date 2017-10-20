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Nevşehir’de Duman-2 Operasyonu

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- EMNİYET Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Türkiye genelinde 81 ilde eşzamanlı olarak 'Duman-2' koduyla yapılan operasyonda il merkezi ve ilçelerde tütün sektöründe faaliyet gös

20 Ekim 2017 19:31

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- EMNİYET Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Türkiye genelinde 81 ilde eşzamanlı olarak \'Duman-2\' koduyla yapılan operasyonda il merkezi ve ilçelerde tütün sektöründe faaliyet gösteren 15 iş yerinde 14 ekip 43 personelle denetim yapıldı.
Denetimlerde yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu tespit edilen gümrük kaçağı; 225 ton 741 kilo  tütün,103 ton 253 kilo nargile tütünü, 67 bin 542 adet doldurulmuş makaron, 427 bin 812 adet boş makaron,148 adet tütün doldurma makinesi, 37 adet elektronik sigara, 91 adet elektronik sigara ucu, 463 adet  elektronik sigara likidi ele geçirildi. 11 iş yeri sahibine adli işlem yapıldı

 

 

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