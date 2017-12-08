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Nevşehir’de cuma namazı sonrasında 'Kudüs' protestosu

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı, cuma namazı sonrasında kınandı

08 Aralık 2017 19:01

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv\'deki büyükelçiliklerini Kudüs\'e taşıma kararı, cuma namazı sonrasında kınandı.
Kent merkezindeki Kurşunlu Camii\'ndeki cuma namazı çıkışında Ak Parti Gençlik il başkanlığının düzenlediği basın açıklamasına Ak Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, İl Bşkanı Mustafa Rauf Yanar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve camiiden çıkanlar katıldı. Gençlik Kolları il Başkanı Ahmet Dolaşmaz yaptığı basın bildirisinde şöyle dedi:
\'\'Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir.Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit  etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam’ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır.  Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye’nin çağrısına kulak vererek Kudüs’e sahip çıkacağına inanıyoruz.Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.\'\'

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