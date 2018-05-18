Nevşehir'de cuma namazı çıkışı, İsrail protestosu

Zafer B.ARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR\'de cuma namazı çıkışı bir araya gelen kalabalık, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısını protesto etti, ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Merkez Kurşunlu Camisi\'nde kılınan cuma namazının ardından, İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinliler için kılınan gıyabi cenaze namazına, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazından sonra ise Nevşehir\'deki STK\'lar adına ortak bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve bunu protesto eden Filistinlilerin ise İsrail askerleri tarafından öldürülmesi şiddetle protesto edildi. Açıklamada, \'\'ABD\'nin Ortadoğu barışını dinamitleyen bu girişimini ve İsrail\'in Filistinlileri şehit etmesini şiddetle kınıyor ve bu insanlık dışı suçun işlenmesinin bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz. Bir avuç Filistinli, emperyalistlere karşı Kudüs\'ü savunmaya çalışırken, bütün dünya orada yaşanan vahşeti sessiz bir şekilde izliyor. Bu vahşete bir tek Türkiye ses çıkarıyor ve Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu haykırıyor. Bizler, gücümüz yettiği sürece Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız\'\' denildi.

Bazın açıklamasının ardından, Filistinli şehitler için dua edildi.



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