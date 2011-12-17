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Nevşehir'de cami inşaatı çöktü: 9 yaralı NEVŞEHİR (A.A)

17 Aralık 2011 14:51

-Nevşehir'de cami inşaatı çöktü: 9 yaralı   NEVŞEHİR (A.A) - 17.12.2011 - Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki bir cami inşaatı çöktü. İnşaat kalıplarının çökmesi sonucu meydana gelen olayda bazı işçiler demir yığınları altında kaldı. Olay sonrası 9 işçinin inşaat kalıpları ile demir yığınları altında kaldığı bilgisi üzerine, çok sayıda itfaiye ekibi ile arama kurtarma birliği bölgeye sevk edildi. Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kenan Ertuğrul, kubbenin yapımı için kurulan iskelenin çöktüğünü belirterek, şunları kaydetti: ''İnşaatta 9 işçiyle çalışmaya başlamıştık. Yaklaşık 1 saat sonra caminin ortasında kubbe yapımı için kurulan iskele çöktü. İnşaatta toplam 9 işçi vardı. Bunların 8'i yaralı olarak çıkarıldı. Bir işçinin de yeri tespit edildi. Kısa süre içinde ona da ulaşılmasını bekliyoruz.'' Yaralı olarak kurtarılan işçilerin çeşitli hastanelere sevk edildiği öğrenilirken, inşaat kalıpları altında kaldığı belirtilen diğer işçinin de kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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