Nevşehir'de cami inşaatı çöktü

T24 - Nevşehir'deki cami inşaatının çökmesi nedeniyle enkaz altında kalan 10 işçi kurtarıldı, bir kişi hayatını kaybetti.







Nevşehir'de bir cami inşaatı çöktü.



Acıgöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaatın enkazında 10 işçi kaldı. Kurtarma ekipleri, göçük altında kalan işçileri yaklaşık bir saat sonra kurtardı.



Göçük sonrası hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1'i ise hayatını kaybetti.





NTV'ye konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, zemin ve inşaatla ilgili sorun olduğunu düşünmediğini, kalıp çökmesi olabileceğini belirtti.



