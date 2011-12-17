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Nevşehir'de cami inşaatı çöktü

Nevşehir'deki cami inşaatının çökmesi nedeniyle enkaz altında 10 işçi kaldı.

17 Aralık 2011 02:00

T24 - Nevşehir'deki cami inşaatının çökmesi nedeniyle enkaz altında kalan 10 işçi kurtarıldı, bir kişi hayatını kaybetti.

 

Nevşehir'de bir cami inşaatı çöktü.


Acıgöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaatın enkazında 10 işçi kaldı. Kurtarma ekipleri, göçük altında kalan işçileri yaklaşık bir saat sonra kurtardı.


Göçük sonrası hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1'i ise hayatını kaybetti.


NTV'ye konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, zemin ve inşaatla ilgili sorun olduğunu düşünmediğini, kalıp çökmesi olabileceğini belirtti.

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