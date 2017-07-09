Nevşehir’de ByLock operasyonu: 17 gözaltı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 21 kişiden 17’si gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde yapılan operasyon sonrasında gözaltı kararı alınan 21 şahıstan 17’si yakalandı.

KOM Şube ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında serbest meslek sahibi olduğu öğrenilen Çağatay B.Ö., Erkan Y., Fatih S., Fatma K., Güven T., Leyla Ş., Mahmut K., Mehmet Ali K., Merve A., Ömer Faruk A., Süleyman S., Tamer K., Yusuf K., Mehmet Ö., özel ana sınıfı öğretmeni Elif Y., akaryakıt işletmecisi Gökay Ö. ve vaizlik mesleğinden ihraç edilen Nuh Ç. gözaltına alındı.

ByLock operasyonu sonrasında gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.