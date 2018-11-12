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Nevşehir'de aranan 6 kişi yakalanıp, tutuklandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de polisin yaptığı çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

12 Kasım 2018 18:24

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR\'de polisin yaptığı çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı. Bu kişilerden 6\'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik, yol kontrol ve denetleme noktalarında yapılan aramalar ve istihbari çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen ve mahkemeye çıkarılan bu kişilerden 6’sı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. Bu kişilerden 12\'si yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile serbest  bırakılırken, 1 kişi Konya Emniyet Müdürlüğü görevlilerine, 1 kişi ise Jandarma ekiplerine teslim edildi. 

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