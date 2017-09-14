T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nevşehir’de ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de TOKİ Konutları 3

14 Eylül 2017 14:37

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de TOKİ Konutları 3. Etap yakınlarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu.
İşe gitmek için bu sabah evden çıkan TOKİ Konutları 3. Etap oturanlar, ağaçların altında  hareketsiz yatan bir kişiyi görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, cesedin 47 yaşındaki Hakan Zengin\'e ait olduğunu tespit etti. Zengin\'in cesedi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NEVŞEHİR DHA NEVŞEHİR TOKİ KonutlarıEtapTOKİ KonutlarıOlayPoliscesedinHakan ZenginNevşehir Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24