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Nevşehir'de 8 kişi sobadan zehirlendi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR merkez ve ilçelerinde dün gece etkili olan şiddetli lodos nedeniyle 8 kişi kömür sobalarından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

22 Ocak 2018 15:52

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR merkez ve ilçelerinde dün gece etkili olan şiddetli lodos nedeniyle 8 kişi kömür sobalarından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Nevşehir’de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli lodos, kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda soba zehirlenmesi görüldü. Nevşehir merkez ilçeye bağlı Çat ve Kavak beldesinde 4 aileden toplam 8 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtildi.
Özellikle gece saatlerinde meydana gelen zehirlenmeler sonucu 112 Acil Servis ambulansları zehirlenenleri  Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu 1 kişinin gazdan etkilen Emine A. ‘nın  il dışına sevk edileceği belirtildi.

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