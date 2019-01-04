Nevşehir'de 17 yıl 9 ay hapis bulunan firari yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, \'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ile \'kamu kurum ve kuruşları ve tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma\' suçlarından hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari M.B.\'nin saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, adrese baskın düzenleyerek, M.B.\'yi yakaldı. Adliyeye sevk edilen M.B., nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.