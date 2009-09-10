Nevşehir Ticaret Borsası'nda işlem hacmi

Nevşehir Ticaret Borsası ağustos ayı işlem hacminin 34 milyon 354 bin lira olarak gerçekleştiği bildirdi.



Nevşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Uğur Aydoğan, yaptığı açıklamada Nevşehir Ticaret Borsası'nda ağustos ayı işlem hacminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artış yaşandığını bildirdi.



Geçen yıl ağustos ayında 30 milyon 558 bin 932 lira olarak gerçekleşen işlem hacminin, bu yıl ağustos ayında yüzde 12 artarak 34 milyon 354 bin liraya ulaştığını belirten Aydoğan, borsada en çok işlem gören ürünün buğday olduğunu kaydetti.



Aydoğan, “borsamızda ağustos ayında 22 milyon 896 bin 371 lira ile buğday en çok işlem gören ürün olurken, onu 1 milyon 919 bin 898 lira ile buğday unu izledi.



1 milyon 108 bin 264 lira ile patates ve 1 milyon 72 bin 207 lira ile inek sütü de borsada en çok işlem gören ürünler arasında yer aldı”



