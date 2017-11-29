Nevşehir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR merkezli 13 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ/PYD örgütüne yönelik, kent merkezi ile İzmir, Çanakkale, Ankara, Adana, Samsun, Ağrı, Tokat, Kayseri, Şırnak, Şanlıurfa, Kastamonu, Aksaray\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 kişi gözaltına alınırken, operasyonların halen devam etmesi nedeniyle bu sayının artabileceği bildirildi.

