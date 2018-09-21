Nevşehir ile Nijerya arasında dostluk köprüsü

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NİJERYA\'nın en büyük medya kuruluşlarından \'Ovatıon Internatıonal Medya\'nın Grup Başkanı Bashorun Dele Momodu, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen\'i makamında ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, Afrika\'nın en büyük ülkesi konumundaki Nijerya\'nın, \'kıtanın kalbi\' olduğunu dile getirdi. Başkan Seçen, Momodu\'yu Nevşehir\'de görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Seçen, Nijerya\'da, Kapadokya bölgesinin tanıtımının yapılmasının, bu ülkeden gerek Türkiye\'ye gerekse turistik bölgeye ilgiyi artıracağına inandığını vurguladı. Seçen, Momodu\'nun gazete, dergi ve TV yayıncılığı konusunda ülkesinde önemli konumda bulunduğunu kaydetti. Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ile İngiltere\'nin başkenti Londra\'da basın sektöründe faaliyet gösteren Nevşehirli iş insanı Adem Yıldırım\'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Bashorun Dele Momodu ise bir süredir bulunduğu Türkiye\'de ziyaret ettiği turizm bölgelerinden Kapadokya\'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine hayran kaldığını belirtti. Momodu, yaşamını sürdürdüğü Logos şehri ile Kapadokya bölgesi arasında turizm alanında önemli atılımların ortaya konulabileceğine inandığını dile getirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, ziyaretin anısına \'Ovatıon Internatıonal Medya\'nın Grup Başkanı Bashorun Dele Momodu\'ya Avanos el sanatları ürünü anfora hediye etti. Momodu ise

Seçen\'e yayınladığı çeşitli dergilerden verdi.

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