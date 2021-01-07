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Nevşehir'de 'Başkan Sensin' uygulaması: Her ay kurayla belirlenecek kişi, 1 saat belediye başkanı olacak

07 Ocak 2021 18:00

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 'Başkan Sensin' uygulaması kapsamında, her ay yapılacak kurayla belirlenecek kişinin 1 saatliğine belediye başkanı olacağını söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Türkiye genelinde dikkat çekecek bir uygulama başlatacaklarını duyurdu.

Arı, 'Başkan Sensin' uygulaması kapsamında, dileyen kişilerin 1 saatliğine belediye başkanı olmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Arı, etkinlikle ilgili gelecek hafta açılacak web sitesi üzerinden başvuruların alınacağını belirterek "Her ay başvurusu alınanlar arasında kura çekilerek bir vatandaşımız bir saatliğine belediye başkanı olacak. O bir saatte, hukuka uygun bütün talimatları yerine getirilecek. İsteyen gelecek başkanlık yapacak, şeffaflığı ve beraber yönetmeyi göstermiş olacağız" diye konuştu.

 

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