Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan ve AKP'den istifa eden Rasim Arı ile ilgili şikâyet Bakan Soylu'ya gelmiş

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan geçen yıl, AKP'den de geçtiğimiz günlerden istifa eden Rasim Arı, başkan yardımcısının vezneye, dört personelinin ise temizlik işlerine sürüldüğünü söyledi. Bu suçlamalar üzerine AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Arı'nın özel hayatı nedeniyle AKP Genel Merkezi'ne çağrılarak, "Rezil olma, edebinle istifa et" denildiğini iddia etti. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, cuma akşamı AKP'den üst düzey bir yetkilinin konuyla ilgili kendisini aradığını yazdı. AKP'li yetkili Arı ile ilgili şikâyetin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya aktarıldığını söyledi.

Saymaz yazısında, "Cuma akşamı AK Parti'den üst düzey bir yetkili beni aradı. Şunları anlattı: 'Rasim Arı, bir kadınla yasak aşk yaşıyor. Daha sonra kadını tehdit ediyor. Bu kadın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ulaşıyor, elindeki yazılı ve görsel kanıtları sunuyor. Bu durum partimizin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Mehmet Özhaseki'ye aktarıldı. Bunun üzerine Arı, Ankara'ya çağrıldı ve savunması istedi. Arı, önce bizden bir ay süre istedi. Ardından da 'Kadını susturabilirim' dedi. Hem yasak ilişki yaşaması, hem de yasadışı yollar önermesinden ötürü istifası istendi. Bunu kabul edemezdik. Arı'nın kendisinden önceki başkanın yolsuzluklarını soruşturduğu için istifasının istendiği iddiası asılsızdır.' Ancak Arı, sosyal medyada Savran'a ve AK Partililere hırsızlıkları aklama suçlamasında ısrar ederek, meydan okudu ve şunları yazdı: 'İradesi ipotek altında olan atanmışlardan rüştünü ispat etmek isteyenlere, başkalarına iftira atmak yerine tüyü bitmemiş yetim hakkı yiyenlerden hesap sormalarını tavsiye ederim. Özel hayat üzerinden polemik oluşturmasınlar." ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"Arı'nın mesajına eklediği görselde, çuvalını sırtlanmış hırsız fotoğrafı var. Fotoğrafta da "Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan sana ahlak dersi verir" sözü yazıyor.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ise "Yalanlar, iftiralar, artık sabrımız taştı. Hakikatleri belgeleri ile konuşacağız, kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Arı'nın istifası ve İyi Parti'ye geçeceğinin duyulması, AK Parti'de alarm zillerini çaldırdı. İlerleyen günlerde Arı için aleyhte kampanya başlatılabilir.

Öte yandan Arı, istifadan önce partiden arandığını ve görev vermeyi teklif ettiklerini söylüyor."

TIKLAYIN | Nevşehir Belediye Başkanı Savran, AKP’den istifa eden Arı'ya: Özel hayatından ötürü 'Edebinle istifa et' denildi