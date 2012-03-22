'Nevruz'u izinsiz kutlarsanız biz de Ahmet Türk'ü döveriz mesajı verildi'

T24 - Batman’daki Nevruz gösterilerinde polis müdahalesi sırasında darbe alarak gözü moraran Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve BDP Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, resmi bir polisin kendisine peş peşe yumruk attığını söyledi.

Ahmet Türk Radikal gazetesinde Rifat Başaran'a konuştu. Tür'ün konuşması şöyle: “Olay günü valiyle konuştuk. ‘Gergin ortalık, izin verin gidip sadece 10 dakika bir konuşma yapalım, ortalık sakinleşsin’ dedik. Bize geri dönmedi. Alana geldiğimizde de sadece otobüstekiler, biz vardık. Önce taşlarla otobüsün camlarını kırdılar, sonra içeriye gaz atmaya başladılar.

Dışarı çıktığımızda resmi giyimli bir polis geldi, diğerinin yanında gözüme peş peşe yumruk attı. Eğer vali bunu ortaya çıkarmazsa kendisinin de bunun organizatörü olduğunu düşüneceğim. Yasağa rağmen Diyarbakır’da halkın bir araya gelmesini hazmedemediler ve misilleme yaptılar. ‘Siz öyle yaparsanız biz de Ahmet Türk’ü döveriz’ mesajı vermek istediler. Birileri ülkenin karışmasını istiyor.”

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Batman Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili inceleme başlatırken, Batman Valisi Ahmet Turhan bölgedeki 7 polis kamerasındaki görüntüleri izlediklerini belirterek, “Herhangi bir saldırı görünmüyor. Parti otobüsü tarlada hareket ettiği için sarsıntıyla hareket ettiği görülüyor.

Türk’ün trafik aracıyla hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Bunu yapan bir polis memuru varsa sonucuna katlanacaktır” diye konuştu.

'Kürdistan'da statü istiyoruz'

Muzaffer Duru'nun Taraf gazetesinde yer alan haberine göre, Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Başbakan Erdoğan’a seslenerek “Biz Kürtler, Kürdistan’a statü istiyoruz” dedi. Ahmet Türk, dün Mardin’de düzenlenen mitingde şunları söyledi: “Baskı, zulüm politikaları para etmiyor.